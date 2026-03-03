Capaccio Paestum, comune a lavoro per l’adozione del P.E.B.A.

Il comune di Capaccio Paestum ha approvato in giunta la delibera con la quale dà avvio alle procedure per la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).
L’adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche è un atto finalizzato a garantire l’accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici a tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità motorie o sensoriali. L’ente ricorda che il quadro legislativo nazionale si fonda su tre pilastri principali: Legge 41/1986 (Art. 32): Introduce l’obbligo del P.E.B.A. per gli edifici pubblici; Legge 104/1992 (Art. 24): Estende l’obbligo anche agli spazi urbani (strade, piazze, parchi) e integra i P.A.U. (Piani di Accessibilità Urbana); D.M. 236/1989: Definisce i criteri tecnici di accessibilità, visibilità e adattabilità per superare le barriere.
Il lavoro prevede l’individuazione degli ostacoli presenti in edifici e percorsi urbani e la successiva fase di progettazione e definizione delle soluzioni. Il PEBA sarà prima adottato dalla Giunta Comunale, a cui seguirà poi la fase di presentazione alla cittadinanza e alle associazioni di categoria per raccogliere osservazioni. L’iter si concluderà con l’approvazione definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale.
