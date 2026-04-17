Capaccio Paestum, appalti pilotati, revocati arresti per Alfieri e Greco ma l’ex sindaco resta ai domiciliari 

Presunti appalti pilotati della pubblica illuminazione a Capaccio Paestum: revocate le misure cautelari anche a Franco Alfieri e Carmine Greco.
Il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, Vincenzo Pellegrino, ha disposto la revoca dell’obbligo di dimora nel comune di Torchiara per Alfieri e del divieto di dimora a Capaccio Paestum per l’ex rup in quanto non c’è il pericolo di reiterazione del reato.
Per le stesse motivazioni, il 13 aprile scorso il tribunale vallese aveva revocato le misure cautelari anche a Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria della Dervit e all’ex capo staff Andrea Campanile. Tutti tornano in libertà, dunque, tranne Alfieri, ancora agli arresti domiciliari per il presunto patto elettorale politico-mafioso in occasione delle Amministrative 2019, altra indagine per la quale è stato già rinviato a giudizio a Salerno.
A Vallo della Lucania, tutti gli imputati torneranno in aula il 23 aprile, con l’audizione di tutti i testimoni citati dai legali di Alfieri: l’accusa è di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, in concorso, con Alfieri che risponde anche di falso ideologico. Parte civile il Comune di Capaccio Paestum.
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