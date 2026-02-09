Capaccio Paestum, alligatore avvistato in un canale consortile alla Laura

Un alligatore è stato avvistato in un canale consortile di Capaccio Paestum, in località Laura, da un imprenditore locale che ha contattato la Polizia Municipale.

Allertati prontamente Consorzio Bonifica di Paestum, Guardie Ecozoofile e WWF per le operazioni di recupero, in collaborazione con l’Associazione Vigili del Fuoco in congedo.  

