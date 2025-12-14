Caos nell’area di sosta autobus di via Vinciprova a Salerno. Per Corace (Fit Cisl) individuare altra area per i bus turistici

La FILT CGIL e la FIT CISL esprimono forte preoccupazione per la decisione del Comune di Salerno di utilizzare, nel corso del weekend pre-natalizio, l’area di sosta e fermata del Trasporto Pubblico Locale di via Vinciprova per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri dei bus turistici.
Una scelta giudicata “impropria e potenzialmente pericolosa” che ha determinato una situazione di forte congestione in uno spazio destinato esclusivamente alla sosta e alla manovra dei mezzi del TPL, con un evidente abbassamento dei livelli di sicurezza per i conducenti e per l’utenza.
Decine di autobus turistici, spesso presenti contemporaneamente e con carichi elevati di passeggeri, hanno affollato l’area, creando condizioni operative critiche nelle fasi di fermata, manovra, salita e discesa dei passeggeri.
Per queste ragioni, FILT CGIL e FIT CISL chiedono che questa scelta venga rivista, individuando soluzioni alternative per la gestione dei bus turistici che non interferiscano con le aree dedicate al TPL e non mettano a rischio lavoratori e passeggeri.
A Radio Alfa il segretario provinciale Fit-Cisl Salerno, Diego Corace
Corace su sosta Vinciprova
