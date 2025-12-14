Caos nell’area di sosta autobus di via Vinciprova a Salerno. Per Corace (Fit Cisl) individuare altra area per i bus turistici

14/12/2025 Attualità Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

La FILT CGIL e la FIT CISL esprimono forte preoccupazione per la decisione del Comune di Salerno di utilizzare, nel corso del weekend pre-natalizio, l’area di sosta e fermata del Trasporto Pubblico Locale di via Vinciprova per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri dei bus turistici.

Una scelta giudicata “impropria e potenzialmente pericolosa” che ha determinato una situazione di forte congestione in uno spazio destinato esclusivamente alla sosta e alla manovra dei mezzi del TPL, con un evidente abbassamento dei livelli di sicurezza per i conducenti e per l’utenza.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Decine di autobus turistici, spesso presenti contemporaneamente e con carichi elevati di passeggeri, hanno affollato l’area, creando condizioni operative critiche nelle fasi di fermata, manovra, salita e discesa dei passeggeri. 

Per queste ragioni, FILT CGIL e FIT CISL chiedono che questa scelta venga rivista, individuando soluzioni alternative per la gestione dei bus turistici che non interferiscano con le aree dedicate al TPL e non mettano a rischio lavoratori e passeggeri.

A Radio Alfa il segretario provinciale Fit-Cisl Salerno, Diego Corace
Ascolta
Corace su sosta Vinciprova
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Lascia un Commento