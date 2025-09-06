Caos e traffico nella città di Eboli. Le risposte del sindaco Mario Conte

Caos e traffico nella città di Eboli. Ieri abbiamo raccolto la denuncia della signora Ida Vecchio.
I cittadini chiedono alla politica locale, sempre più, di realizzare una visione ambiziosa con necessarie e robuste politiche con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti.
Alla signora Vecchio però replica il sindaco di Eboli, Mario Conte
Ascolta
Conte su traffico ad Eboli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.