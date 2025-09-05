Caos, traffico e miasmi nella città di Eboli. La denuncia di un’ascoltatrice

Caos e traffico nella città di Eboli. La denuncia della signora Ida Vecchio.
Vivere nel caos cittadino è impegnativo a causa di fattori come il rumore, l’inquinamento, il traffico e i ritmi frenetici, che possono aumentare lo stress e il rischio di disturbi mentali. I cittadini chiedono alla politica locale, sempre più, di realizzare una visione ambiziosa con necessarie e robuste politiche con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti.
Abbiamo raccolto la denuncia di una nostra ascoltatrice, la signora Ida Vecchio
Ascolta
Vecchio su caos ad Eboli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
