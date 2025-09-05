Caos, traffico e miasmi nella città di Eboli. La denuncia di un’ascoltatrice

05/09/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento

Foto Facebook Comune di Eboli

Caos e traffico nella città di Eboli. La denuncia della signora Ida Vecchio.

Vivere nel caos cittadino è impegnativo a causa di fattori come il rumore, l’inquinamento, il traffico e i ritmi frenetici, che possono aumentare lo stress e il rischio di disturbi mentali. I cittadini chiedono alla politica locale, sempre più, di realizzare una visione ambiziosa con necessarie e robuste politiche con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti. 

Abbiamo raccolto la denuncia di una nostra ascoltatrice, la signora Ida Vecchio
Vecchio su caos ad Eboli
AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

