Caos Concorso Unico Regionale per OSS in Campania. Cgil: “Una follia”

Caos sul Concorso Unico Regionale per Operatori Socio Sanitari in Campania, previste nei giorni 22, 24, 25 e 26 settembre.
Ieri pomeriggio sul sito della Asl di Salerno, azienda responsabile dell’intera organizzazione del concorso, anche per la Asl Napoli Centro, è stata pubblicata la notizia del rinvio a data da destinarsi del concorso per l’Area 2, ovvero Asl di Salerno. Solo in tarda mattinata la notizia del rinvio anche per l’Area 1 Napoli centro.
Il rinvio ha colto di sorpresa i circa 27mila candidati, provocando disorientamento, delusione e difficoltà organizzative. Tanti avevano già acquistato biglietti ferroviari o aerei, prenotato alloggi, chiesto permessi lavorativi per poter partecipare al concorso.
La comunicazione ufficiale della Asl, che fa riferimento a non meglio specificate criticità tecniche e organizzative, appare insufficiente alla luce della fase avanzata in cui si trovava la procedura: le commissioni – ha spiegato Antonio Capezzuto, segretario funzione pubblica Cgil Salerno a Radio Alfa – erano state nominate, i partecipanti suddivisi per giornata, e il calendario era noto da settimane.
