Caos Concorso Unico Regionale per OSS in Campania. Cgil: “Una follia”

18/09/2025 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Caos sul Concorso Unico Regionale per Operatori Socio Sanitari in Campania, previste nei giorni 22, 24, 25 e 26 settembre.

Ieri pomeriggio sul sito della Asl di Salerno, azienda responsabile dell’intera organizzazione del concorso, anche per la Asl Napoli Centro, è stata pubblicata la notizia del rinvio a data da destinarsi del concorso per l’Area 2, ovvero Asl di Salerno. Solo in tarda mattinata la notizia del rinvio anche per l’Area 1 Napoli centro.
Il rinvio ha colto di sorpresa i circa 27mila candidati, provocando disorientamento, delusione e difficoltà organizzative. Tanti avevano già acquistato biglietti ferroviari o aerei, prenotato alloggi, chiesto permessi lavorativi per poter partecipare al concorso.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

La comunicazione ufficiale della Asl, che fa riferimento a non meglio specificate criticità tecniche e organizzative, appare insufficiente alla luce della fase avanzata in cui si trovava la procedura: le commissioni – ha spiegato Antonio Capezzuto, segretario funzione pubblica Cgil Salerno a Radio Alfa – erano state nominate, i partecipanti suddivisi per giornata, e il calendario era noto da settimane.

Ascolta
caos concorso oss
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento