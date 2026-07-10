Cantieri sulle strade del Cilento e Golfo di Policastro. Il cronoprogramma di Anas

Anas ha trasmesso i dettagli relativi ai principali cantieri stradali attivi. In merito ai lavori sul Viadotto Santo Lia II sulla Bussentina a Caselle in Pittari, ha fatto sapere che sono in corso le attività di messa in produzione dell’impalcato metallico in acciaio. Entro la fine dell’anno, l’ultimazione dei lavori e l’apertura totale al traffico della strada. Confermata la presenza dei movieri in tutte le fasce orarie di picco per tutti i fine settimana di luglio e agosto (dal venerdì sera alla domenica).
Lungo la strada statale 18 sul ponte ‘Soranna’, ad Ispani, Anas ha ripristinato il doppio senso di circolazione, in via provvisoria, rimuovendo il senso unico alternato istituito in precedenza. Sono stati completati, infatti, sulla corsia in direzione di Sapri i lavori di manutenzione a seguito della demolizione dell’impalcato preesistente.
Inoltre, lungo la strada statale “Cilentana”, da oggi pomeriggio, è stato riaperto al transito lo svincolo di Omignano, a seguito del completamento dei lavori di nuova pavimentazione. Le attività proseguiranno fino al 16 luglio, in tratti saltuari nel territorio comunale di Lustra con attivazione del senso unico alternato.
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