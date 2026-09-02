Cantiere all’ex Pastificio Amato, nuove scoperte archeologiche modificano i piani. Il punto con L’Ora della Sera

Nel cantiere dell’ex pastificio Amato di Salerno gli specialisti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio hanno ripreso le operazioni di microscavo e rilievo, riprendendo il filo di un’indagine sul terreno cominciata già nella scorsa primavera. Nel comparto compreso tra i rioni di Mercatello e Mariconda, il Gruppo Aversa aveva già demolito i vecchi capannoni industriali. Il piano originario prevedeva la costruzione di un quartiere residenziale all’avanguardia.
Il ritrovamento di manufatti storici nel sottosuolo ha però cambiato i piani e il cronoprogramma dei lavori. Il nucleo archeologico emerso dalle prime ruspe racconta di un piccolo polo produttivo rurale di epoca romana imperiale. L’analisi preliminare dei frammenti lapidei e fittili colloca l’attività del sito in un’epoca compresa tra il I secolo a.C. e il III secolo d.C.
Ora bisognerà stabilire in che modo procedere. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della sera.
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Andrea Pellegrino su lavori all’ex pastificio
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