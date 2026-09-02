Cantiere all’ex Pastificio Amato, nuove scoperte archeologiche modificano i piani. Il punto con L’Ora della Sera

02/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Nel cantiere dell’ex pastificio Amato di Salerno gli specialisti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio hanno ripreso le operazioni di microscavo e rilievo, riprendendo il filo di un’indagine sul terreno cominciata già nella scorsa primavera. Nel comparto compreso tra i rioni di Mercatello e Mariconda, il Gruppo Aversa aveva già demolito i vecchi capannoni industriali. Il piano originario prevedeva la costruzione di un quartiere residenziale all’avanguardia.

Il ritrovamento di manufatti storici nel sottosuolo ha però cambiato i piani e il cronoprogramma dei lavori. Il nucleo archeologico emerso dalle prime ruspe racconta di un piccolo polo produttivo rurale di epoca romana imperiale. L’analisi preliminare dei frammenti lapidei e fittili colloca l’attività del sito in un’epoca compresa tra il I secolo a.C. e il III secolo d.C.

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Ora bisognerà stabilire in che modo procedere. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della sera.

Ascolta
Andrea Pellegrino su lavori all’ex pastificio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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