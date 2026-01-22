Canoni non pagati per le concessioni marittime, la Corte dei Conti della Campania recupera oltre 3 milioni

22/01/2026 Cronaca Nessun commento
Ammonta a oltre 3 milioni di euro il totale delle imposte regionali sulle concessioni demaniali recuperate con l’indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura regionale della Corte dei Conti della Campania.

Gli accertamenti, concentrati sulla regolarità delle concessioni demaniali marittime rilasciate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, hanno consentito di evidenziare che il versamento dell’addizionale regionale ai canoni demaniali marittimi è stato disatteso da parte della totalità degli operatori economici titolari di concessioni nei porti di Napoli , Salerno e Castellammare di Stabia.

L’Autorità Portuale, sulla base delle risultanze investigative delle fiamme gialle, dunque ha deciso di inviare 422 avvisi di messaggio in mora ai concessionari inadempienti chiedendo il pagamento dell’imposta e finora sono confluiti nelle casse regionali ben 3 milioni e 132mila euro. L’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime è pari a una percentuale variabile tra il 10% e il 25% del relativo canone.

