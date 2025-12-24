Cane da caccia cade in un dirupo a Sapri, salvato dai Vigili del Fuoco

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Policastro Bussentino per salvare un cane da caccia che, ieri pomeriggio, è precipitato in un dirupo nei pressi del Canale di Mezzanotte, a Sapri.
L’intervento dei caschi rossi ha evitato gravi conseguenze all’animale. La conformazione del territorio ha reso il salvataggio particolarmente delicato. Per operare in totale sicurezza e raggiungere il cane, i vigili del fuoco si sono avvalsi del supporto specializzato della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale). L’operazione di salvataggio ha richiesto diverse ore di lavoro. L’animale, sebbene provato dalla caduta e dallo spavento, è in buone condizioni.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.