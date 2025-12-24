Cane da caccia cade in un dirupo a Sapri, salvato dai Vigili del Fuoco

24/12/2025 Cronaca Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Policastro Bussentino per salvare un cane da caccia che, ieri pomeriggio, è precipitato in un dirupo nei pressi del Canale di Mezzanotte, a Sapri.

L’intervento dei caschi rossi ha evitato gravi conseguenze all’animale. La conformazione del territorio ha reso il salvataggio particolarmente delicato. Per operare in totale sicurezza e raggiungere il cane, i vigili del fuoco si sono avvalsi del supporto specializzato della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale). L’operazione di salvataggio ha richiesto diverse ore di lavoro. L’animale, sebbene provato dalla caduta e dallo spavento, è in buone condizioni.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento