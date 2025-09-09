Campus Fisciano, Corso di formazione su tecniche innovative di potatura, i dettagli dalla prof.ssa De Falco

Una importante occasione di aggiornamento sulle innovazioni nelle tecniche di gestione degli impianti arborei è rappresentata dal Corso di Formazione su “Innovazioni nelle gestione degli alberi per il verde urbano – Standard di potatura e stabilità”, organizzato dall’Osservatorio dell’Appennino Meridionale con il Corso di Agraria dell’Università di Salerno.
La formazione riguarda le tecniche innovative di potatura partendo dagli Standard Europei per titolari e operatori delle aziende di servizio e di manutenzione che operano nella gestione del verde, dipendenti comunali del settore, professionisti (agronomi, ingegneri, architetti, ecc.), tecnici o loro incaricati, studenti magistrali e laureati in Agraria e Scienze forestali, altri soggetti interessati.
Al corso sono ammessi solo 25 partecipanti. L’iscrizione deve essere prodotta entro le ore 12 del 18 settembre 2025. Per informazioni si può contattare lo 089 964449.
Per conoscere maggiori dettagli e finalità del Corso, questa mattina, abbiamo ospitato in diretta la prof.ssa Enrica De Falco, docente e presidente del Consiglio del Corso di Studi dei corsi di laurea in Agraria a Unisa. È anche responsabile scientifico del Corso per conto dell’Osservatorio dell’Appennino Meridionale.
Enrica De Falco su Corso di Formazione
