Campania, tempo di corbezzolo. Storia, curiosità e uso nelle parole di Giovanna Voria

Protagonista di questo periodo è il corbezzolo.
In autunno, il corbezzolo presenta fiori bianchi, frutti rossi e foglie verdi, un insieme di colori che gli è valso il soprannome di “pianta di Garibaldi” o “albero d’Italia”.
Le bacche sono frutti ricchi di vitamina C e antiossidanti, con proprietà antinfiammatorie e astringenti.
Ne abbiamo parlato in Eccellenze Salernitane in Tavola con l’ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo, Giovanna Voria 

il corbezzolo
