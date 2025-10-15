Campania superstiziosa. Perchè? Cos’è la superstizione? La riflessione del professore Esposito ordinario di Antropologa ad Unisa

15/10/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Non è vero ma ci credo! La Campania è la regione più superstiziosa d’Italia con con 81,9 punti su 100 nell’indice della scaramanzia, con 2.200 veggenti attivi.

(indice è stato elaborato da Casinos.com visionabile al sito https://www.casinos.com/it/news/veggenti-rituali-portafortuna-classifica-regioni-piu-superstiziose)

Alle spalle della Campania si piazza Lazio e Lombardia.
Lo studio evidenzia una differenza geografica: il Nord mostra un approccio più pragmatico, mentre il Sud considera simboli e riti parte della quotidianità.
Ma cos’è la superstizione e perché “siamo così scaramantici”? 
La risposta in un’interessante riflessione, fatta in diretta, del professore Vincenzo Esposito, Ordinario di Antropologia culturale al Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale presso l’Università degli Studi di Salerno. 

Ascolta
campania scaramantica
