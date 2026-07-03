Campania, le prossime novità strategiche per mobilità e infrastrutture 

Il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, a margine dell’insediamento della nuova direzione strategica dell’ospedale Ruggi, ha illustrato le prossime novità strategiche per mobilità e infrastrutture.
Sull’aeroporto, Cascone ha spiegato che l’apertura del nuovo terminal il 14 luglio garantirà un salto di qualità rispetto alle limitazioni degli spazi attuali. Ha inoltre confermato l’avanzamento dei cantieri per la metropolitana e l’arrivo in Provincia del decreto da 19 milioni di euro per la nuova viabilità d’accesso, il cui bando di gara è atteso a breve.
Sul fronte mobilità turistica, Cascone ha annunciato che dal 10 luglio prenderà il via il Metro del Mare, con un servizio strutturale e garantito per un triennio. L’intero sistema di navigazione è stato riprogettato per superare le vecchie tratte dirette dal Cilento a Capri, ritenute troppo lunghe. Una linea principale unirà quindi Salerno ad Agropoli e Castellabate, affiancata da collegamenti capillari per tutti i porti cilentani agibili fino a Sapri. Di conseguenza, i passeggeri diretti in Costiera Amalfitana o sulle isole potranno utilizzare agevolmente Salerno come hub di interscambio verso nord.
L’intervista
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