Campania, incentivo di mille euro ai medici di base che lavorano in zone disagiate. La soddisfazione di Corrado Matera

Con l’approvazione della Delibera di Giunta Regionale, la Regione Campania ha dato il via libera al nuovo Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la Medicina Generale, che definisce le modalità organizzative, economiche e professionali dei medici di medicina generale in Campania.
Tra le novità più significative introdotte dal nuovo accordo figura l’istituzione di una indennità mensile aggiuntiva di 1.000 euro per i medici di base che operano nelle aree disagiate o disagiatissime (piccoli comuni montani, aree interne, rurali o costiere).
La misura è stata fortemente sollecitata dal consigliere regionale Corrado Matera
“È un risultato che mi riempie di soddisfazione – dichiara Corrado Matera, capogruppo del Gruppo Misto in Consiglio Regionale- perché dà seguito a una proposta che avevo avanzato nei mesi scorsi per incentivare i medici a restare nei territori più difficili. Non possiamo parlare di sanità pubblica senza garantire la presenza del medico di famiglia anche nei paesi più piccoli, nelle zone montane e nelle aree interne, dove oggi spesso mancano figure di riferimento e dove la distanza diventa una barriera ai diritti. L’indennità rappresenta un riconoscimento di dignità professionale e un atto di giustizia verso i cittadini delle aree interne, che hanno gli stessi diritti alla cura di chi vive in città. È anche un modo per sostenere concretamente la medicina di prossimità, prevista dal DM 77/2022, e per rendere più attrattivo un servizio essenziale che in molte zone rischiava di scomparire”.
