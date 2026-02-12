Campania in evidenza alla BIT di Milano, si punta anche sul potenziamento delle infrastrutture. Il punto con Il Mattino di Salerno

12/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Alla Bit, la Borsa internazionale del turismo in corso a Milano, la Campania punta anche sulle infrastrutture e sui loro potenziamenti per promuovere un turismo alternativo e sostenibile. E’ quanto emerso in un convegno promosso da Camera di Commercio di Salerno e Unioncamere Campania.

Per Andrea Prete, presidente di Unioncamere e Camera di Commercio di Salerno è necessario il passaggio da semplice località a vera destinazione turistica visto che Salerno e la sua provincia pesano già per il 24% delle presenze turistiche regionali. “Il Destination Management Plan, che abbiamo presentato – ha spiegato Prete – è lo strumento che mette a sistema le istituzioni e i diversi soggetti, trasformando l’accessibilità garantita dall’aeroporto, dai porti, dall’alta velocità ferroviaria e dalle autostrade in un’esperienza turistica integrata, che vada oltre la stagionalità ei confini dei singoli comuni”.

“Le infrastrutture non sono semplicemente opere, ma la spina dorsale di una politica turistica moderna – ha dichiarato Vincenzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania -. In sintesi occorre rafforzare, attraverso le infrastrutture, la capacità attrattiva della Campania, che può contare su un patrimonio turistico ampio e diversificato, tra città d’arte, località balneari e termali, siti religiosi, paesaggi naturali ed eccellenze enogastronomiche, in grado di intercettare molteplici segmenti di domanda”. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collegal del Mattino di Salerno, Nico Casale.
