Campania, dal 27 ottobre parte l’attivazione del Numero unico di emergenza 112

Prende il via martedì 27 ottobre l’attivazione progressiva in Campania del Numero unico di emergenza 112, che consentirà ai cittadini di richiedere assistenza attraverso un unico riferimento telefonico. Il servizio permetterà di contattare Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e soccorso sanitario.
Il calendario prevede una prima fase, il 27 ottobre, nei territori di Salerno, Battipaglia, Vallo della Lucania e Sala Consilina. Il 10 novembre sarà la volta di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi, mentre il 24 novembre l’attivazione interesserà Caserta e Benevento. L’ultima fase è programmata per il 9 dicembre a Napoli.
Il servizio sarà gratuito e accessibile sia da telefono fisso sia da cellulare. Resteranno comunque utilizzabili anche i numeri di emergenza 113, 115 e 118.
L’introduzione del 112 punta a rendere più semplice e immediata la richiesta di aiuto, favorendo una gestione più efficiente delle emergenze e l’indirizzamento delle chiamate verso il servizio competente. La diffusione delle informazioni sul nuovo numero rappresenta un elemento importante per consentire alla popolazione di conoscere le modalità di accesso al servizio e utilizzarlo correttamente in caso di necessità.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.