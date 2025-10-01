La Campania candidata ad essere la prima “Regione Gentile d’Italia”. L’intervista

“La gentilezza è un ponte. Solo camminandoci insieme possiamo cambiare il mondo.”
E’ in sintesi il progetto “Costruiamo Gentilezza” presentato sabato scorso ad Ercolano. Presenti gli “ambasciatori” della gentilezza di tutte le province campane. Nel corso dell’iniziativa è stata avanzata la candidatura della Regione Campania a prima “Regione gentile d’Italia”.
Ambasciatori per Salerno sono Niko Peduto e l’insegnante Vincenza De Donato
L’iniziativa nasce dall’unione delle province campane, che hanno scelto di mettere in rete esperienze e pratiche gentili già radicate nei territori.
Nel corso dell’evento è stato ribadito come la gentilezza non sia mera cortesia, ma un atto rivoluzionario, capace di generare empatia, fiducia e coesione sociale.
Perché la gentilezza, come è stato sottolineato più volte, non è debolezza, ma una forza autentica: arricchisce chi la riceve e trasforma chi la pratica.
Ne abbiamo parlato in diretta con una delle promotrici, Anna Vitiello, già vice sindaco del comune di Torre Annunziata
