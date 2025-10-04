Campania, approvata una legge interamente scritta dai giovani. L’intervista al promotore Andrea Volpe

In Consiglio Regionale della Campania, per la prima volta in Italia, è stata approvata una legge interamente scritta dai giovani. La proposta “Iniziative a sostegno della diffusione della musica classica, lirica e del teatro tra i giovani della Campania”, nata dal progetto Lex Start, è legge. Un risultato straordinario: centinaia di ragazzi e ragazze tra i 18 e i 30 anni, attraverso un percorso durato oltre un anno e mezzo, hanno dato forma a un testo normativo che oggi diventa patrimonio collettivo.
«È una vittoria di tutti. I giovani si sono presi cura della bellezza come bene collettivo, hanno osservato la realtà, analizzato i dati e costruito una legge che porta il loro nome e la loro visione. Oggi il Consiglio Regionale ha detto sì a un futuro che nasce dal protagonismo giovanile. Li ringrazio per il coraggio, l’entusiasmo e soprattutto per il senso civico», dichiara Andrea Volpe, consigliere della Regione Campania del gruppo consiliare Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani, promotore del progetto.
