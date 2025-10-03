Campania, approvata la proposta di legge per l’istituzione di agrinido e agriasilo

03/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
E’ stata approvata la proposta di legge per l’istituzione in Campania di agrinido e agriasilo, nell’ambito del Testo Unificato sull’agricoltura sociale, il cui primo firmatario è il consigliere Michele Cammarano.

“È una conquista che nasce da un’idea semplice ma ambiziosa – spiega –  trasformare la campagna in un luogo educativo, dove i bambini da 0 a 6 anni possano crescere in armonia con la natura”.

Con questa legge, la Regione riconosce e promuove un modello innovativo di servizi all’infanzia, spazi in cui l’esperienza diretta, la cura dell’orto, i laboratori creativi e le attività sensoriali diventano strumenti formativi. Non solo un sostegno alle famiglie, ma anche una nuova opportunità per le imprese agricole, capaci di coniugare reddito, inclusione e comunità.

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

