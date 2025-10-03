Campania, approvata la proposta di legge per l’istituzione di agrinido e agriasilo

E’ stata approvata la proposta di legge per l’istituzione in Campania di agrinido e agriasilo, nell’ambito del Testo Unificato sull’agricoltura sociale, il cui primo firmatario è il consigliere Michele Cammarano.
“È una conquista che nasce da un’idea semplice ma ambiziosa – spiega – trasformare la campagna in un luogo educativo, dove i bambini da 0 a 6 anni possano crescere in armonia con la natura”.
Con questa legge, la Regione riconosce e promuove un modello innovativo di servizi all’infanzia, spazi in cui l’esperienza diretta, la cura dell’orto, i laboratori creativi e le attività sensoriali diventano strumenti formativi. Non solo un sostegno alle famiglie, ma anche una nuova opportunità per le imprese agricole, capaci di coniugare reddito, inclusione e comunità.
