In Campania 19 nuovi Direttori delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco

La Campania potrà contare su 19 nuovi Direttori delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco.
Si è concluso, dopo quindici giorni di formazione, il primo corso regionale dedicato alla specializzazione dei responsabili della gestione delle attività antincendio boschivo.
La giornata conclusiva si è svolta presso l’aviosuperficie di Teggiano dove è stata organizzata un’esercitazione operativa che ha visto impegnati il Canadair 31 e l’elicottero “Drago 59” del Corpo Nazionale.
Sotto la supervisione dei formatori nazionali dei Vigili del Fuoco, i Capi Reparto Michele Vitone e Gerardo Genovese, e con il supporto dell’Aeronautica Militare rappresentata dal Tenente Stefano D’Amico e dal Maresciallo di seconda classe Salvatore Maraniello, i mezzi aerei hanno effettuato simulazioni di lancio d’acqua. Durante l’esercitazione, il Canadair ha effettuato i rifornimenti al largo di Agropoli, mentre l’elicottero ha utilizzato una vasca AIB installata a monte dell’aviosuperficie.
Con la conclusione del corso, la Direzione Regionale Campania dei Vigili del Fuoco rafforza la propria capacità di intervento e coordinamento nelle operazioni di spegnimento, un settore strategico per la prevenzione e la gestione degli incendi boschivi sul territorio regionale e nazionale.
