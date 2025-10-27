Campagna, violenza di genere, nasce “La casa dell’autonomia”

27/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Un passo concreto verso la libertà, l’autonomia e la rinascita delle donne vittime di violenza: si presenta così la Casa dell’autonomia, il progetto che verrà presentato domani, martedì 28 ottobre alle 10:00 presso la Sala Gelsomino D’Ambrosio del Comune di Campagna.

La Casa dell’Autonomia, prima nel territorio della provincia di Salerno, rappresenta un percorso di uscita dalla violenza, offrendo protezione, supporto psicologico, formazione professionale e opportunità di autonomia economica. Grazie a questa iniziativa, le donne e le madri con figli/e potranno riscoprire antichi mestieri e tradizioni artigianali, valorizzando il Made in Italy e creando nuove prospettive occupazionali nel settore dei servizi alla persona e dell’accoglienza.
Un’iniziativa innovativa, nata dall’impegno dei comuni di Campagna e Contursi Terme e l’Associazione “La Crisalide in Rete”, è finanziata da ActionAid Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento, nell’ambito del progetto “Rinascere nella Libertà”.
“La Casa dell’Autonomia è un simbolo di libertà e speranza – afferma Presidente Roberta Bolettieri – . Restituire alle donne la possibilità di scegliere, lavorare e costruire il proprio futuro è il primo passo verso una società più giusta e inclusiva”. 

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento