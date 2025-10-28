Campagna, presentato il progetto “La casa dell’autonomia” per sostenere le donne vittime di violenza

Presentato presso la Sala Gelsomino D’Ambrosio del Comune di Campagna il progetto per realizzare la Casa dell’autonomia, per sostenere la libertà, l’autonomia e la rinascita delle donne vittime di violenza.
La Casa dell’Autonomia, prima nel territorio della provincia di Salerno, rappresenta un percorso di uscita dalla violenza, offrendo protezione, supporto psicologico, formazione professionale e opportunità di autonomia economica. Grazie a questa iniziativa, le donne e le madri con figli/e potranno riscoprire antichi mestieri e tradizioni artigianali, valorizzando il Made in Italy e creando nuove prospettive occupazionali nel settore dei servizi alla persona e dell’accoglienza.
Un’iniziativa innovativa, nata dall’impegno dei comuni di Campagna e Contursi Terme e l’Associazione “La Crisalide in Rete”, è finanziata da ActionAid Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento, nell’ambito del progetto “Rinascere nella Libertà”.
A Radio Alfa è intervenuta la Presidente Roberta Bolettieri.
