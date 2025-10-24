Campagna olivicola in Campania, ottima qualità e meno prodotto. Il punto con Fabrizio Marzano (Confagricoltura Campania)

L’apertura della campagna olivicola in Campania preannuncia l’eccellenza dal punto di vista della qualità, con la previsione di un calo della produzione rispetto agli anni precedenti che si potrebbe attestare intorno al -20-30% sul territorio regionale.
La siccità ha colpito le piante a macchia di leopardo, e in alcune zone si preannunciano rese basse, quindi con capacità di produzione di olio ridotte rispetto agli anni precedenti. In termini generali la resa si presenta nella media, con una produzione di 14 litri al quintale. E’ scongiurata la presenza della mosca olearia.
L’apertura della campagna di raccolta delle olive riscontra lievi criticità, che pure vengono sollevate da Confagricoltura che chiede una politica di valorizzazione di uno dei prodotti di punta dell’agroalimentare campano attraverso il consorzio IGP Olio Campania. Alla luce dell’impegno sulla brandizzazione di un prodotto a forte connotazione regionale, Confagricoltura Campania spinge per affiancare attività e iniziative tese a far decollare tanto l’enoturismo, quanto l’oleoturismo.
Ad oggi il prezzo finale del prodotto campano si aggira intorno ai 10-12 euro al litro, ma i costi di produzione sono lievitati. I produttori lamentano la scarsa corrispondenza tra valore del prodotto e costi vivi.
Per parlarne, questa mattina, è intervenuto in diretta il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano.
Ascolta
Fabrizio Marzano su campagna olivicola
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.