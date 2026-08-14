Campagna, incendio in via San Vito Inferiore: distrutti tre ettari, salvate le abitazioni

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30, un’ampia area di vegetazione in via San Vito Inferiore, nel territorio di Campagna.
L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento delle squadre Antincendio Boschivo della Protezione Civile di Campagna, raggiunte poco dopo dai Vigili del Fuoco. Sul posto hanno operato due squadre dei Vigili del Fuoco e due squadre di volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, supportate da mezzi antincendio.
Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente difficili a causa delle forti raffiche di vento, che hanno alimentato e spinto rapidamente il fronte delle fiamme, e della conformazione impervia dell’area, che ha reso complicato raggiungere alcuni punti del rogo. Dopo circa cinque ore di intenso lavoro, le squadre sono riuscite a circoscrivere l’incendio, completando successivamente le operazioni di bonifica.
Il bilancio finale è di circa tre ettari di vegetazione andati distrutti.
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