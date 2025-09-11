Camorra, 88 indagati a Salerno per droga, estorsioni, tentato omicidio e riciclaggio. Blitz in 5 regioni

Operazione congiunta all’alba di oggi di Polizia e Carabinieri per l’esecuzione di misure cautelari emesse dal Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e dal Tribunale per i minorenni di Salerno.
Sono ben 88 le persone indagate, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. A tutto questo si aggiunge anche l’associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata.
Nell’operazione, che interessa 21 Comuni in 5 Regioni italiane, sono impiegati oltre 500 uomini e donne tra Poliziotti e Carabinieri, con l’ausilio di elicotteri ed unità cinofile. Contestualmente al blitz di polizia e carabinieri, la Finanza di Salerno sta eseguendo il sequestro preventivo d’urgenza, di beni nella disponibilità degli indagati, il cui possesso non risulta giustificato dalle possidenze reddituali.
Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 presso la Procura della Repubblica di Salerno.
