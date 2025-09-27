Il Cammino dei Picentini protagonista ad Exposele con il Gal Colline Salernitane

Il GAL Colline Salernitane grande protagonista all’EXPOSELE al Palasele di Eboli come partner del gruppo promotore
Nel pomeriggio il secondo convegno, con il progetto di Cooperazione Transnazionale T.I. 19.3.1. VoT (Villages of tradition ) dal titolo “Il Cammino dei Picentini nella Rete Europea dei Villaggi della Tradizione”, a cui partecipano, oltre Presidente del GAL Antonio Giuliano; Maurizio Reveruzzi -Coordinatore GAL Partenio –Capofila del progetto; Rosanna Lavorgna, Responsabile dei progetti di Cooperazione LEADER- Regione Campania; Prof.ssa Monica Maglio– Cattedra di Geografia Economica e del Turismo DIEM UNISA; Ferdinando Gandolfi- Dirigente settore 207.03.00 Sviluppo locale SRG06 LEADER- Regione Campania; Rosanna Romano– Direttrice Generale Assessorato al Turismo Regione Campania e l’On. Franco Picarone- Presidente Commissione Bilancio Regione Campania.
Abbiamo ospitato in diretta:
il Direttore del GAL e Responsabile dei progetti di Cooperazione, Eligio Troisi
Ascolta
Cammino dei Picentini ad Eboli
il consigliere regionale Franco Picarone
Ascolta
Picarone al Gal
la prof.ssa Monica Maglio– cattedra di Geografia Economica e del Turismo DIEM UNISA
Ascolta
Maglio Exposele
