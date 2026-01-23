Camerota, importante scoperta relativa ai resti rinvenuti nella Grotta del Poggio

Nuove evidenze scientifiche rafforzano il ruolo del basso Cilento nella storia più antica del popolamento umano in Europa. Le recenti analisi condotte sui resti rinvenuti nella Grotta del Poggio, a Marina di Camerota, hanno chiarito l’identità e l’età di uno dei più antichi Neanderthal documentati nell’Italia meridionale.
I ricercatori hanno riesaminato, attraverso metodologie analitiche di ultima generazione, un dente umano rinvenuto nel 1966 durante le campagne di scavo.
La Grotta del Poggio e il vicino Riparo rappresentano uno dei complessi archeologici più studiati del Mezzogiorno. Tra 200 e 140 mila anni fa, la grotta fu frequentata dall’Uomo di Neanderthal in una fase climatica fredda, quando nel basso Cilento c’erano condizioni più miti, tanto che in questo contesto trovarono condizioni favorevoli non solo le popolazioni umane, ma anche diverse specie animali e vegetali.
L’analisi del reperto ha confermato l’attribuzione del dente al Neanderthal.
Secondo lo studio, il reperto della Grotta del Poggio appartiene a uno dei Neanderthal più antichi rinvenuti nella Penisola italiana e condivide il primato per l’Italia meridionale con il celebre fossile di Altamura, datato tra 170 e 130 mila anni fa. Gli altri resti neandertaliani finora noti nel Sud si collocano in un arco temporale più recente, tra 45 e 40 mila anni fa. Dal basso Cilento provengono inoltre altri e numerosi reperti di grande rilievo, come la mandibola del Riparo del Molare di Scario, nel comune di San Giovanni a Piro, e i denti della vicina Grotta Taddeo. La revisione dei materiali ha permesso anche di chiarire l’attribuzione di un secondo resto umano rinvenuto fuori contesto nella grotta: un astragalo, che è stato assegnato a un individuo di Homo sapiens della media Età del Bronzo, risalente quindi a una fase molto più recente. Le attività di ricerca e scavo alla Grotta del Poggio proseguono.
