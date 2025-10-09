Camerota, il 16 ottobre inaugurazione dell’ambulatorio infermieristico e della nuova postazione 118 

Il comune di Camerota investe sulla sanità di prossimità. Lo fa annunciando l’inaugurazione dell’ambulatorio infermieristico e della nuova postazione 118, che si terrà giovedì 16 ottobre alle 11 al porto di Marina di Camerota.
Soddisfazione viene espressa dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta e dal vicesindaco Francesco Saturno, che parlano di un traguardo importante per la comunità. L’ambulatorio offrirà servizi fondamentali come terapie intramuscolari ed endovenose, medicazioni e sostituzioni PICC, lavaggi di PICC e Port-a-Cath, inserimento e sostituzione di cateteri vescicali e molte altre prestazioni infermieristiche per rispondere ai bisogni quotidiani dei cittadini.
“Con la nuova postazione 118, Camerota sarà ancora più sicura, con un servizio sanitario efficiente e vicino a tutti”, si legge in una nota.
