Camerota, il 16 ottobre inaugurazione dell’ambulatorio infermieristico e della nuova postazione 118 

09/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Il comune di Camerota investe sulla sanità di prossimità. Lo fa annunciando l’inaugurazione dell’ambulatorio infermieristico e della nuova postazione 118, che si terrà giovedì 16 ottobre alle 11 al porto di Marina di Camerota.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta e dal vicesindaco Francesco Saturno, che parlano di un traguardo importante per la comunità. L’ambulatorio offrirà servizi fondamentali come terapie intramuscolari ed endovenose, medicazioni e sostituzioni PICC, lavaggi di PICC e Port-a-Cath, inserimento e sostituzione di cateteri vescicali e molte altre prestazioni infermieristiche per rispondere ai bisogni quotidiani dei cittadini.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Con la nuova postazione 118, Camerota sarà ancora più sicura, con un servizio sanitario efficiente e vicino a tutti”, si legge in una nota. 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Notizie correlate

Lascia un Commento