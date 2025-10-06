Camerota, crolla un masso sulla Sp 562, ordinanza di chiusura della strada 

06/10/2025
Disagi a Camerota per la chiusura della strada Provinciale 562, in località Cala del Cefalo, dove ieri pomeriggio un grosso masso è precipitato sulla carreggiata.

Per fortuna in quel momento non transitava nessuno. L’episodio è avvenuto all’uscita della galleria Mingardo, lungo la strada di collegamento tra il paese e la fascia costiera. Il sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto la chiusura immediata al transito veicolare e pedonale del tratto della provinciale 562 interessato dal crollo, tra il km 6+300 e il km 6+800. La strada alternativa è la provinciale 66 del Ciglioto.

Il sindaco è intervenuto in diretta a Radio Alfa.

