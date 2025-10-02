Camerota, Consac presenta due progetti finanziati dal PNRR per un milione e mezzo di euro

02/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Questa mattina, al Lido Club Michele in località Mingardo a Marina di Camerota, si è tenuto un incontro pubblico organizzato dal Comune di Camerota e dalla Consac Gestione Idriche Spa.

Durante la presentazione sono stati illustrati i dettagli di due interventi fondamentali per il territorio: il nuovo sistema fognario Portigliola – Caprioli di Pisciotta e Camerota e il sistema di trasporto con trattamento all’impianto di Licusati dei reflui urbani di Camerota capoluogo.

Opere finanziate con fondi PNRR per un totale di un milione e mezzo di euro, affidate all’impresa Aedinovis di Bari. All’incontro il presidente di Consac, Gennaro Maione, intervistato da Luigi Martino.

