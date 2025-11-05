Camerota, cade nella tromba delle scale. 23enne muore nel giorno del suo compleanno

05/11/2025
Una tragedia ha colpito la comunità di Camerota. Un ragazzo di 23 anni è morto all’alba di oggi all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.
Il ragazzo, che pare avesse disturbi allo spettro autistico, avrebbe compiuto gli anni oggi.

Secondo una ricostruzione, sarebbe caduto nella tromba delle scale della sua abitazione di località Buico. Una casa in aperta campagna e non completamente terminata.

Con lui in casa c’era il padre che lo ha immediatamente soccorso portandolo in ospedale. Il ragazzo lamentava forti dolori alla schiena. E’ stato sottoposto ad accertamenti ed analisi ma questa mattina, intorno alle 5, purtroppo è deceduto. Indagini in corso per ricostruire l’intera dinamica.

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

