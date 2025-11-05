Camerota, cade nella tromba delle scale. 23enne muore nel giorno del suo compleanno

Una tragedia ha colpito la comunità di Camerota. Un ragazzo di 23 anni è morto all’alba di oggi all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.
Il ragazzo, che pare avesse disturbi allo spettro autistico, avrebbe compiuto gli anni oggi.
Secondo una ricostruzione, sarebbe caduto nella tromba delle scale della sua abitazione di località Buico. Una casa in aperta campagna e non completamente terminata.
Con lui in casa c’era il padre che lo ha immediatamente soccorso portandolo in ospedale. Il ragazzo lamentava forti dolori alla schiena. E’ stato sottoposto ad accertamenti ed analisi ma questa mattina, intorno alle 5, purtroppo è deceduto. Indagini in corso per ricostruire l’intera dinamica.
