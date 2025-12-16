Cambio dispositivo per l’arrivo dei bus per Luci d’Artista, la posizione della Filt Cgil

In merito alla decisione del comune di Salerno di spostare a via Vinciprova il capolinea dei bus turistici per Luci d’artista a Salerno, interviene la Filt Cgil.
Il sindacato evidenzia criticità nella gestione sperimentale, avendo constatato “direttamente situazioni di congestione, difficoltà operative e potenziali rischi per la sicurezza, che non possono essere minimizzati né liquidati come “assenza di problemi”.
“La tutela dei visitatori – si legge in una nota – è un obiettivo condivisibile, ma non può e non deve avvenire mettendo in secondo piano la sicurezza di chi lavora e di chi utilizza quotidianamente il servizio pubblico. Le scelte sulla mobilità, anche se sperimentali, richiedono confronto preventivo, programmazione e ascolto di chi opera sul campo”. La Filt Cgil chiede un incontro urgente con l’Amministrazione comunale, affinché si possa aprire un confronto serio e responsabile, volto a individuare soluzioni che garantiscano sicurezza, funzionalità del servizio e rispetto del lavoro, come ha spiegato il segretario Gerardo Arpino.
