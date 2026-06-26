Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. Le prime dichiarazioni dell’ingegnere Clara Modesto

26/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno.
L’ingegnere Domenico de Pinto ha lasciato l’incarico di Comandante Provinciale per assumere quello di Dirigente presso l’Ufficio per la Prevenzione Incendi della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con sede a Roma.
A ricoprire l’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno è l’ingegnere Clara Modesto, attuale Comandante dell’Istituto Superiore Antincendi di Roma, dirigente di consolidata esperienza professionale maturata in molteplici settori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Oggi la cerimonia ufficiale.
Le sue prime dichiarazioni al microfono di Alessandro Mazzaro
Ascolta
neo comandante vigili del fuoco
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