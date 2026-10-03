Cambiamenti climatici e turismo montano rigenerativo. Ad Acerno un focus con il Gal Colline Salernitane. Le interviste

03/10/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
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Il GAL Colline Salernitane si interroga sulle prospettive future del turismo montano nell’ambito di Acernoexpo, con un focus su cambiamenti climatici e turismo montano rigenerativo.

“Salire in montagna: cambiamenti climatici tra concrete difficoltà e nuove opportunità per il turismo montano”.  È questo il tema al centro del dibattito che si è svolto presso l’ex convento Sant’Antonio in via Rimembranza ad Acerno.

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L’incontro è promosso dal GAL Colline Salernitane in collaborazione con l’Associazione ACLI Villagio San Francesco e con il Patrocinio istituzionale del Comune di Acerno, che curerà il dibattito di confronto e di approfondimento.

In collegamento il Direttore del GAL Colline Salernitane, Eligio Troisi, e il sindaco di Acerno e Presidente della Comunità del Parco Regionale Monti Picentini, Massimiliano Cuozzo
Ascolta
Gal Colline Salernitane ad Acerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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