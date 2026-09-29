Cambiamenti climatici e turismo montano rigenerativo, ad Acerno, sabato 3 ottobre, un incontro con il GAL Colline Salernitane

Il GAL Colline Salernitane si interroga sulle prospettive future del turismo montano nell’ambito di Acernoexpo, con un focus su cambiamenti climatici e turismo montano rigenerativo.
“Salire in montagna: cambiamenti climatici tra concrete difficoltà e nuove opportunità per il turismo montano”. È questo il tema al centro del dibattito in programma sabato 3 ottobre, alle ore 18:00, presso l’ex convento Sant’Antonio in via Rimembranza ad Acerno.
L’incontro è promosso dal GAL Colline Salernitane in collaborazione con l’Associazione ACLI Villagio San Francesco e con il Patrocinio istituzionale del Comune di Acerno, che curerà il dibattito di confronto e di approfondimento.
La scaletta degli interventi vede il saluto Istituzionale del Sindaco di Acerno e Presidente della Comunità del Parco Regionale Monti Picentini, Massimiliano Cuozzo e del Presidente del GAL, nonché Sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano.
Introduce e coordina il Direttore del GAL, Eligio Troisi.
Intervengono: Sara Cerrone, Vice Presidente della Comunità Montana Monti Picentini e Daniele Manzolillo, Presidente Provinciale ACLI Salerno.
Le conclusioni sono affidate a Davide Zecca, Consigliere Provinciale di Salerno con Delega al Turismo ed al Dirigente Regione Campania – Settore Politiche Agricole, Ambientali, Forestali e Sviluppo Locale, Ferdinando Gandolfi.
Sono invitati gli operatori del settore, le Organizzazione di categoria, i cittadini.
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