Calo dei reati, caporalato, stop trasferte tifosi Salernitana. Il Ministro Piantedosi a Paestum

Oggi il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine di ‘Spazio Sud’ a Paestum, ha affrontato diverse questioni
Sul fronte politico, ha dichiarato:
“Siamo un governo che durerà. Al di là del mio contributo personale, credo che il governo di Giorgia Meloni stia creando i presupposti perché il centrodestra possa governare anche nel successivo quinquennio. È un investimento che io raccomando ai cittadini elettori. Sarebbe importante investire allo stesso modo in questa Regione, investire in un governo di centrodestra anche in questa regione”
Sul fronte della sicurezza, ha dichiarato:
“I primi nove mesi fanno registrare un calo statistico, anche abbastanza importante, su tutti i reati in generale e su tutte le voci principali. Da quando sono state istituite le zone rosse, in due anni, sono più di 2 milioni le persone che sono state controllate, ci sono migliaia di arresti e migliaia allontanamenti da queste zone: la sconfitta per un rappresentante delle istituzioni e’ quando i cittadini dicono ‘qui lo Stato non c’è”. Al di là’ di quelli che sono i fenomeni, si ha la sensazione che lo Stato sia assente. Noi dobbiamo colmare questo tipo di sensazione. Abbiamo assunto, da quando siamo in carica come governo, oltre 37.000 nuove unità di forze di polizia, con qualche migliaio di unità in piu’ rispetto al turn over. Abbiamo in programma di completare l’anno con oltre 7.000 unità di personale che dedicheremo ad accogliere le richieste dei territori di vedere rafforzata la presenza sulle parti più critiche sul territorio nazionale. E, nella programmazione attuale ce ne sono altre 22.000 che ci ripromettiamo di assumere nei prossimi due anni”.
Sul tema del caporalato, ha detto:
“Il caporalato si contrasta non solo con l’intensificazione dei controlli che abbiamo fatto e che stiamo facendo in maniera progressivamente crescente, ma anche prosciugando quelli che sono i meccanismi che in qualche modo lo favoriscono“.
Sull’Autonomia Differenziata, ha dichiarato:
“L’Autonomia è un processo di valorizzazione delle classi dirigenti locali, quindi non vedo perché debba essere un boomerang. Favorire i processi di autonomia dovrebbe essere qualcosa che incide positivamente nella logica di chi, in qualche modo, afferma il valore della propria partecipazione alla politica regionale”
Rispondendo ai cronisti che gli chiedono dello stop alle trasferte per i tifosi della Salernitana, Piantedosi ha dichiarato: “Le istituzioni del ministero dell’Interno adottano questi provvedimenti, non è l’unico ovviamente, quando succedono degli episodi che, in qualche modo, fanno emergere l’esigenza di creare prevenzione. Io credo che verranno valutati tutti i comportamenti che le tifoserie terranno e come è successo per il passato, credo che le articolazioni del ministero dell’Interno che si occupano di queste cose sapranno valutare anche dei segnali molto importanti che potranno essere dati”.
