Calo di presenze negli stabilimenti balneari della Campania. Il commento di Raffaele Esposito, Fiba Confesercenti Campania

12/08/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Negli ultimi giorni si è parlato di un calo del 15% delle presenze negli stabilimenti balneari della Campania in questa estate. I dati sono di Assobalneari Italia che ha parlato di lettini vuoti, ombrelloni chiusi e arenili insolitamente tranquilli, anche in vista Ferragosto, in tutta Italia. L’unico giorno con un po’ di movimento resta la domenica. Alla base del tracollo, le difficoltà economiche.

Abbiamo fatto il punto con il presidente di Confesercenti Salerno e presidente Fiba Campania, Raffaele Esposito, che è anche un imprenditore del settore gestendo un lido a Marina di Camerota

Ascolta
Esposito su presenze nei lidi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

