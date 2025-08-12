Calo di presenze negli stabilimenti balneari della Campania. Il commento di Raffaele Esposito, Fiba Confesercenti Campania

Negli ultimi giorni si è parlato di un calo del 15% delle presenze negli stabilimenti balneari della Campania in questa estate. I dati sono di Assobalneari Italia che ha parlato di lettini vuoti, ombrelloni chiusi e arenili insolitamente tranquilli, anche in vista Ferragosto, in tutta Italia. L’unico giorno con un po’ di movimento resta la domenica. Alla base del tracollo, le difficoltà economiche.
Abbiamo fatto il punto con il presidente di Confesercenti Salerno e presidente Fiba Campania, Raffaele Esposito, che è anche un imprenditore del settore gestendo un lido a Marina di Camerota.
Esposito su presenze nei lidi
