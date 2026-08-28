Caldo record e agricoltura in sofferenza. Il punto con Rosario Rago di Confagricoltura Campania

Un’estate con caldo record e l’agricoltura è in sofferenza.
L’agricoltura in Campania sta affrontando una delle crisi più gravi degli ultimi decenni anche a causa della siccità prolungata e dei cambiamenti climatici. A rischio tutte le coltivazioni e anche gli allevamenti sono a rischio, anche la bufala. Gli imprenditori si stanno organizzando per gestire la crisi al meglio organizzando anche turni degli orari di lavoro cominciando la mattina presto per evitare le ore più calde della giornata. Ne abbiamo parlato con Rosario Rago vicepresidente vicario Confagricoltura Campania
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Rago su caldo estremo
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