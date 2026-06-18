Caldo estremo, in Campania stop ai lavori all’aperto nelle ore più calde

Caldo estremo, arrivano provvedimenti dalla Regione Campania con l’obiettivo di tutelare i lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature estive.
Con un’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Roberto Fico, dal 21 giugno al 31 agosto sarà vietato svolgere attività lavorative all’aperto nei settori agricolo, edile e affini nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.
Il provvedimento punta a prevenire colpi di calore e situazioni di stress termico che, durante i mesi più caldi, possono rappresentare un concreto rischio per la salute di chi opera per molte ore sotto il sole. Il divieto non sarà però automatico su tutto il territorio regionale, ma scatterà esclusivamente nei giorni e nelle aree in cui il sistema Worklimate dell’Inail segnalerà un livello di rischio “alto” per i lavoratori impegnati in attività fisiche intense.
Restano consentiti gli interventi urgenti e indifferibili necessari al ripristino dei servizi essenziali a seguito di eventi imprevisti. I gestori dei servizi pubblici dovranno comunque assicurare le prestazioni minime.
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