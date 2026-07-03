Caldo, Asl Salerno ricorda che è attivo il numero 1500 per assistenza e prevenzione

Con l’arrivo delle alte temperature torna la campagna nazionale “Proteggiamoci dal caldo”, promossa dal Ministero della Salute per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati alle ondate di calore.
L’Asl Salerno ricorda che è attivo il numero di pubblica utilità 1500, realizzato in collaborazione con l’INAIL, dedicato in particolare alle persone più fragili e maggiormente esposte agli effetti del caldo. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, esclusi i festivi. Gli operatori forniscono consigli per prevenire i problemi di salute causati dalle elevate temperature, informazioni sui servizi attivati dalla regione e dai comuni e assistenza medico-sanitaria.
Particolare attenzione è riservata anche ai lavoratori impegnati in attività all’aperto, con indicazioni specifiche per la tutela della salute.
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