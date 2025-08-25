Calcio, Sorrento-Cavese termina a reti inviolate. La Salernitana attende il Siracusa

È terminato a reti inviolate il derby campano tra Sorrento e Cavese giocato, ieri, nella prima giornata del campionato di serie C, disputato allo stadio Viviani di Potenza.
Per la Cavese, agli ordini di Prosperi, l’occasione migliore si è consumata al 10’ sul destro di Macchi che però è stato fermato in angolo. Nella ripresa Prosperi ha reclamato un rigore per intervento falloso in area sorrentina su tiro di Guida, anche il Sorrento ha chiesto l’espulsione di Piana per irregolarità su Plescia. Nei minuti di recupero i metelliani hanno segnato con Sorrentino ma la rete è stata annullata per una posizione irregolare. Prossimo impegno per la Cavese contro il Catania sabato 30 agosto alle ore 18.
Scende invece in campo questa sera alle 21 la Salernitana che all’Arechi, a porte chiuse, ospita il Siracusa. “Inizia il campionato, ci sono in palio punti: noi siamo pronti e cercheremo sempre di fare la nostra partita”, sono state le parole della vigilia di mister Giuseppe Raffaele. “Contro il Siracusa – ha continuato il tecnico granata – non ci saranno i tifosi sugli spalti ma per noi è come se ci fossero perché percepiamo il loro calore”.
