Calcio, Sorrento-Cavese termina a reti inviolate. La Salernitana attende il Siracusa

25/08/2025 Sport Nessun commento

È terminato a reti inviolate il derby campano tra Sorrento e Cavese giocato, ieri, nella prima giornata del campionato di serie C, disputato allo stadio Viviani di Potenza.

Per la Cavese, agli ordini di Prosperi, l’occasione migliore si è consumata al 10’ sul destro di Macchi che però è stato fermato in angolo. Nella ripresa Prosperi ha reclamato un rigore per intervento falloso in area sorrentina su tiro di Guida, anche il Sorrento ha chiesto l’espulsione di Piana per irregolarità su Plescia. Nei minuti di recupero i metelliani hanno segnato con Sorrentino ma la rete è stata annullata per una posizione irregolare. Prossimo impegno per la Cavese contro il Catania sabato 30 agosto alle ore 18.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Scende invece in campo questa sera alle 21 la Salernitana che all’Arechi, a porte chiuse, ospita il Siracusa. “Inizia il campionato, ci sono in palio punti: noi siamo pronti e cercheremo sempre di fare la nostra partita”, sono state le parole della vigilia di mister Giuseppe Raffaele. “Contro il Siracusa – ha continuato il tecnico granata – non ci saranno i tifosi sugli spalti ma per noi è come se ci fossero perché percepiamo il loro calore”

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento