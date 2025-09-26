Calcio, settimo turno per Salernitana e Cavese, entrambe in trasferta

È iniziata ieri la marcia di avvicinamento al settimo turno per Salernitana e Cavese entrambe impegnate in trasferta: i granata sfideranno il Casarano, mentre i blufoncé il Monopoli.
La gara del Capozza di domenica 28 settembre alle 15 sarà diretta da Zago di Conegliano, mentre quella del Veneziani di domenica alle 20:30 da Sacchi di Macerata. In Puglia potranno recarsi i tifosi metelliani: 250 i biglietti a disposizione per il settore ospiti, la vendita è riservata esclusivamente ai residenti nel comune di Cava de’ Tirreni possessori di fidelity card. Presenza invece a forte rischio il 5 ottobre a Salerno, per il sentito derby contro la Salernitana.
La determinazione dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive ha rimandato al CASMS (Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive) ogni decisione in merito. All’inizio della prossima settimana dovrebbe partire la prevendita, quasi certamente lo spicchio ospiti della nord resterà chiuso. Da capire che limitazioni ci saranno per i settori locali: i biglietti potrebbero essere acquistati solo dai possessori di fidelity card della Salernitana oppure divieto di acquisto ai residenti a Cava de’ Tirreni.
Nuovo allenatore in casa Nocerina: Francesco Fabiano prende il posto dell’esonerato Salvatore Campilongo.
Di Oreste Tretola
