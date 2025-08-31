Calcio, Serie C. Cavese sconfitta dal Catania. E’ terminata 0-1

31/08/2025 Sport Nessun commento

Calcio, Serie C.

Seconda sconfitta in campionato per la Cavese, ieri sera, di misura. Il match del “Lamberti” contro il Catania è terminato 0-1 in favore dei siciliani, grazie ad una rete di Francesco Forte nella ripresa.

Dopo aver concluso la prima frazione di gioco sullo 0-0, la gara si è sbloccata al 55′. Dopo quattro minuti il Catania ha avuto anche l’opportunità di raddoppiare, senza riuscirci, su calcio di rigore ottenuto per un fallo di Piana su Cicerelli. La gara è terminata dopo ben 9 minuti di recupero.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Nel prossimo turno la Cavese sarà in trasferta ad Altamura, domenica 7 settembre alle 20.30

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Lascia un Commento