Calcio, Serie C. Cavese sconfitta dal Catania. E’ terminata 0-1

Seconda sconfitta in campionato per la Cavese, ieri sera, di misura. Il match del “Lamberti” contro il Catania è terminato 0-1 in favore dei siciliani, grazie ad una rete di Francesco Forte nella ripresa.
Dopo aver concluso la prima frazione di gioco sullo 0-0, la gara si è sbloccata al 55′. Dopo quattro minuti il Catania ha avuto anche l’opportunità di raddoppiare, senza riuscirci, su calcio di rigore ottenuto per un fallo di Piana su Cicerelli. La gara è terminata dopo ben 9 minuti di recupero.
Nel prossimo turno la Cavese sarà in trasferta ad Altamura, domenica 7 settembre alle 20.30
