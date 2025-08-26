Calcio, la Salernitana batte il Siracusa nella prima di campionato di serie C

Esordio vincente nel Campionato di serie C per la Salernitana che ieri sera ha battuto per 1 a 0 il Siracusa allo stadio Arechi, chiuso ai tifosi.
I granata hanno sbloccato il risultato al 34esimo grazie a un calcio di rigore messo a segno da Knezovic. Erano andati in rete già al quarto minuto con Inglese, ma la posizione irregolare dell’attaccante ha annullato tutto, mentre al 20esimo un’altra rete è stata annullata per fuorigioco. Prima dell’intervallo gli ospiti siciliani hanno avuto la chance per pareggiare con Limonelli, ma il tiro si è spento a lato.
Nella ripresa, il tecnico granata ha cambiato assetto con alcuni nuovi inserimenti, ma la squadra ha perso fluidità. Il Siracusa ha protestato per un rigore negato e ha continuato a spingere, mettendo in pericolo più volte la difesa granata. I siciliani hanno poi concluso la gara in dieci per l’espulsione di Limonelli per fallo da ultimo uomo su Capomaggio. Prossimo impegno per la Salernitana domenica 31 agosto alle ore 21 in trasferta contro il Cosenza.
