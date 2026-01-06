Calcio a Cinque, la Supercoppa si ferma ad Eboli. La Feldi vince ai rigori contro Meta Catania

06/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
La Feldi Eboli vince la Supercoppa Italiana, la seconda della sua storia, la prima davanti ai suoi tifosi e aggiunge un nuovo capitolo a una storia che continua a sorprendere.
Grazie a questo trofeo, le volpi diventano la squadra in attività in Serie A più titolata d’Italia (1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppa italiana). Un traguardo arrivato con la sconfitta, ai rigori, della Meta Catania.
Le due compagini arrivavano all’atto conclusivo dopo semifinali ricche di gol. 

Le Volpi di Luciano Antonelli si sono imposte ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 3-3. Feldi avanti al 6’ grazie alla potenza di Gui, ma i campani sono stati raggiunti al 10’ dal gol di Brunelli. Ancora Eboli a rimettere la testa avanti al 15’ con Lavrendi, chiudendo il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa Pulvirenti ha firmato il 2-2. Il tris di Gui arriva al 33’, ma un rigore trasformato al 36’ da Turmena ha rimandato il verdetto ai tempi supplementari.

A decidere la sfida sono stati infine i tiri di rigore. 

“Un sogno aver conquistato un trofeo davanti alla nostra gente, questa vittoria resterà indelebile nella memoria di tutti perchè conquistata insieme come una grande famiglia, il supporto di Eboli è stato fondamentale per alzare il trofeo. Un ringraziamento a mister Antonelli, ai giocatori e a tutto lo staff che lavora ogni giorno per mettere la squadra nelle condizioni migliori. Tutti hanno contribuito a questa vittoria, ognuno ci ha messo un pezzetto nel suo ruolo, solo così si ottengono vittorie importanti. Godiamoci questa serata, anche se le nostre ambizioni non si fermano qui. Siamo riusciti non solo a competere ma anche ad emozionare, per me questa è la vittoria più grande, un popolo in festa, una vittoria ottenuta tutti insieme. Ci tengo a ricordare che la Feldi c’è, c’era e ci sarà”, le parole di un emozionato presidente Gaetano Di Domenico.

