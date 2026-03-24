Calcio, a 60 anni dalla prima storica finale della Coppa Italia Dilettanti, gemellaggio tra Angri e Altletico Impruneta

Le società US Angri 1927 e Atletico Calcio Impruneta (Fi) hanno avviato un gemellaggio sportivo simbolico, fondato sulla reciproca stima, sulla condivisione dei valori autentici dello sport e sul rispetto che da sempre contraddistingue le nostre realtà calcistiche.
L’iniziativa nasce anche con l’intento di ricordare e celebrare un importante momento della storia del calcio dilettantistico italiano: nel 2027 ricorrerà infatti il sessantesimo anniversario della finale della prima edizione della Coppa Italia Dilettanti, disputata il 4 giugno 1967 allo Stadio Flaminio di Roma, evento che rappresenta ancora oggi una pagina significativa della tradizione sportiva delle nostre società (per la cronaca, vinta dalla squadra toscana)
Pur appartenendo a territori geograficamente distanti, US Angri 1927 e Atletico Calcio Impruneta condividono la stessa passione per il calcio, lo stesso impegno nella promozione dello sport e lo stesso forte legame con le rispettive comunità.
Il gemellaggio si propone di promuovere i valori della lealtà sportiva e del fair play, sostenere reciprocamente le attività sportive e sociali delle due società, condividere sui rispettivi canali ufficiali risultati, iniziative ed eventi significativi e rafforzare un legame simbolico tra le due comunità sportive.
L’accordo ha carattere esclusivamente morale e comunicativo e non comporta impegni economici o obblighi formali, ma rappresenta un gesto di grande valore umano e sportivo.
Con questo gemellaggio le due società intendono intraprendere un percorso di amicizia e collaborazione, camminando idealmente fianco a fianco nel segno dei valori più autentici dello sport.
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