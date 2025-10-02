Caggiano ricorda il Brigadiere Carmine Tripodi, vittima della Ndrangheta 

Caggiano rende omaggio al Brigadiere Carmine Tripodi, Medaglia d’Oro al Valor Militare, che morì il 6 febbraio 1985 a San Luca (Reggio Calabria), vittima di un agguato della criminalità locale. Era nato a Torre Orsaia il 14 maggio 1960.
Sabato 4 ottobre alle 16 presso Piazzale Padre Pio si terrà la cerimonia di intitolazione della Sezione ANC (Associazione nazionale Carabinieri) di Caggiano alla sua memoria.
“L’iniziativa promossa dal Comune di Caggiano in collaborazione con il Comando Compagnia Carabinieri di Sala Consilina e l’Associazione Nazionale Carabinieri di Caggiano – si legge in una nota – vuole rendere onore e custodire la memoria di un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato e alla difesa della legalità”.
Il programma dell’evento prevede alle 16 l’accoglienza di autorità e ospiti, alle 16.30 la cerimonia ufficiale di intitolazione della sede in Piazzale della Terza Età Padre Pio, alle 18 la benedizione e lo scoprimento di una targa commemorativa, alle 18.30 la Santa Messa presso la Chiesa SS. Salvatore. Dopo la Santa Messa si terrà il concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri del X° RGT Carabinieri Campania presso la Chiesa del SS. Salvatore.
