Caggiano, partiti i lavori per la messa in sicurezza della Cappella di Santa Veneranda. Attrezzature portate in elicottero

Sono in corso a Caggiano, i lavori per la messa in sicurezza della Cappella di Santa Veneranda.
La struttura, che si trova sulla punta di un costone roccioso, è composta da ruderi millenari considerati un simbolo identitario della comunità. Un luogo che, nel tempo, è stato anche candidato tra i beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, a testimonianza del suo straordinario valore storico e culturale.
Questa mattina, un elicottero ha portato in quota l’impalcatura e le attrezzature utili per aprire il cantiere.
Gli interventi in corso costituiscono la naturale prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso meridionale del borgo di Caggiano. Sono attualmente in atto le operazioni con il supporto di un elicottero, impegnato nel trasporto in quota dell’impalcatura e dei materiali necessari all’allestimento del cantiere, data la complessità e la difficoltà di accesso all’area.
Un’attività delicata e altamente specializzata, fondamentale per garantire interventi efficaci e in piena sicurezza.
“Si invita la cittadinanza a mantenere la massima prudenza, rispettando le eventuali limitazioni e indicazioni, per consentire il corretto svolgimento delle operazioni. Si tratta di un intervento importante per la salvaguardia di un luogo simbolo.”, fanno sapere dall’Amministrazione.
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